Zwei neue Energiefelder

Zwei neue Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen bei Lendershausen entstehen. Der Bauausschuss des Hofheimer Stadtrates genehmigte die Einleitung der Bauleitverfahren für beide Vorhaben einstimmig, weil die sogenannte "Ackerzahl" im Durchschnitt unter dem Wert von 40 liegt. Das heißt, dass die Bodenqualität in diesem Bereich für landwirtschaftliche Nutzung nicht besonders gut ist.

Eine Anlage soll neben dem Sauerwald in Nähe der Bundesstraße 303 entstehen, die andere in Nähe der Hessenmühle, direkt an die B 303 angrenzend. Das Gremium erteilte seine Zustimmung unter der Voraussetzung, dass der Betreiber, ein Unternehmen der Energiewirtschaft, die nötigen Verträge auf eigene Kosten abschließt.

Der Lebensmittel-Einzelhändler "Netto", der derzeit ein neues Geschäft in der Industriestraße in Hofheim errichtet, will eine Werbeanlage in der Größe von 4,72 auf 2,58 Meter errichten. Der Bauausschuss genehmigte die Errichtung der Werbepylone einstimmig.