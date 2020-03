Zwei neue Ehrenmitglieder

Auf ein veranstaltungsreiches und sportlich erfolgreiches Jahr blickte der Bamberger Faltboot-Club bei der Hauptversammlung zurück.

Erster Vorsitzender Michael Steber ging in seinem Bericht auf die positive Mitgliederentwicklung und die Investitionen in Material und Ausbildung sowie bauliche Verbesserungen ein.

Auch die Referenten wussten viel Positives zu berichten. Gut besuchte Trainingszeiten, viele Vereinsfahrten und gesellige Veranstaltungen sorgten für ein kurzweiliges Jahr. Auch die Finanzen sind geordnet, der Pächterwechsel in der Vereinsgaststatte wurde erfolgreich abgewickelt.

Im Rahmen der Ehrungen konnten Rosemarie Stirner (25), Mattias Gebert (40) und Bernd Klein (50) für langjährige Jahre Mitgliedschaft im BFC ausgezeichnet werden.

Außerdem ernannte man zwei langjährige und verdiente Mitglieder zu Ehrenmitgliedern. Hans Eichfelder ist seit 1952 im BFC Mitglied, baute nach seiner aktiven Karriere als Rennsportler in den 70er Jahren die Slalommannschaft des Vereins auf und war als Cheftrainer 16 Jahre lang tätig.

Ebenso zum Ehrenmitglied ernannt wurde Peter Fichtner, der seit 1966 im Verein ist. Seine Leidenschaft gilt dem Wildwasserfahren und er ist nicht nur im BFC, sondern auch im Bayerischen Kanuverband als Kanu-Ausbilder tätig. Sein besonderes Augenmerk gilt immer noch der Jugend im Kanusport.

Abschließend gab es einen Ausblick auf das Vereinsjahr 2020, das wie immer mit dem Vereinsanpaddeln und dem Gebrauchtboote- und Paddlerflohmarkt am 25. April startet. Weitere Höhepunkte sind der Sport-Action-Fun-Tag am 24. Mai und die Vereinsfahrten, die u. a. in die Lagune Venedigs und nach Frankreich führen. red