Zwei neue Ehrenmitglieder

Gut besucht war der Vereins- und Ehrenabend der Wanderfreunde Guttenberg im Wanderheim an der Vogtendorfer Straße.

Hochkarätige Ehrungen standen nach dem gemeinsamen Essen in Mittelpunkt. Die Vorsitzenden Udo Horn und Thomas Jaekel zeichneten Anita Heerdegen, Gottfried Laaber und Hans Jaekel für ihre jeweils 40-jährige engagierte Mitgliedschaft mit einer schmucken Ehrenurkunde aus. In Würdigung ihrer langjährigen Treue, ihrer Mitarbeit in der Vorstandsmannschaft und bei den IVV-Wanderungen trugen die Vorsitzenden Gottfried Laaber und Hans Jaekel zudem die Ehrenmitgliedschaft an.

In seinem Grußwort beglückwünschte Bürgermeister Eugen Hain die Geehrten und sagte: "Guttenberg lebt von den Aktivitäten seiner Vereine und Organisationen und unterstützt diese nach Kräften." Klaus-Peter Wulf