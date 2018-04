Zwei neue Ehrenmitglieder

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung erfolgte beim Sportverein Phönix Buttenheim die Ernennung zweier langjähriger Vereinsmitglieder zu Ehrenmitgliedern. Damit würdigte die sechsköpfige Vorstandschaft neben der Vereinstreue die herausragenden Verdienste zum Wohle des Phönix und sprach Alfred Saffer und Martin Behr dafür ihre große Dankbarkeit und Anerkennung aus.

Vereinsehrenamtsbeauftragte Margit Fritschi stellte ihre Laudatio auf die beiden neuen Ehrenmitglieder unter das Motto "Ehre, wem Ehre gebührt !" Sie ließ die Jahrzehnte und Ämter von Saffer und Behr im Verein Revue passieren und stellte besonders heraus, dass in all den Jahren auf beide Mitglieder immer Verlass war und es den Satz "Ich habe keine Zeit!" nicht gab. Noch heute stößt der Verein bei Alfred Saffer in baulichen Angelegenheiten stets auf ein offenes Ohr.

Martin Behr fungiert beim Phönix weiterhin als das berühmte, unbezahlbare "Mädchen für alles": Reparaturen, Mäharbeiten, Ausschank, Platzbewässerung, Saalreinigung usw.

Die Vereinsehrenamtsbeauftragte (VEAB) zog aus den vorausgegangenen Berichten der sechs Vorstände das Resümee: "Wir sind der mitgliederstärkste Verein im Ort. Dennoch wird in allen Bereichen um Unterstützung durch freiwillige Helferinnen und Helfer gekämpft. Wir sollten uns wieder ein Beispiel an unseren neuen Ehrenmitgliedern nehmen. Für sie war und ist das Mitwirken im Verein keine Arbeit, sondern Hobby. Um mit den jungen Generationenen zu sprechen: Ehrenamtliches Engagement im Phönix ist Chillen mit dem Verein".