Zwei neue Ehrenmitglieder

Von einem ereignis- und arbeitsreichen Jahr 2017 berichtete Birgid Zoeke bei der Mitgliederversammlung des Liederhortes Hallstadt im Saal der Brauerei Diller. Dabei fanden auch Ehrungen statt.

Höhepunkte des vergangenen Jahres waren die Veranstaltungen anlässlich der 125-Jahrfeier des Liederhortes. Der Verein hat derzeit einen Mitgliederstand von 185 Personen, davon 109 aktive Sänger. Erwähnenswert ist, dass sich das Verhältnis von aktiven Frauen zu den aktiven Männern weiter zugunsten der Sängerinnen verschoben hat. Die Sängerinnen stellen heute mehr als vier Fünftel der aktiven Mitglieder.

Es folgte der Bericht der Kassiererin, Elke Weber. Trotz der hohen Kosten für die Jubiläumsveranstaltungen konnten die Ausgaben auch dank der Zuschüsse von der Stadt Hallstadt in einem vertretbaren Rahmen gehalten werden. Das Guthaben des Vereines steht auf soliden Beinen.

Der Chorleiter des Frauenchores "MaaBella" und des gemischten Chores "Coloured Voices", Wolfram Brüggemann, berichtete über zahlreiche Auftritte seiner Chöre im Jahr 2017. Unter anderem beim Chorfest des Fränkischen Sängerbundes in Coburg sowie beim Gospelday in Bamberg. Neben den Auftritten bei den Jubiläumsfeierlichkeiten des Liederhort fanden noch einige Advenstkonzerte statt.

Sängerkreis-Vorsitzender Peter Märkel und Bundeschorleiter Gerald Fink nahmen die folgenden Ehrungen vor. Aufgrund ihrer langjährigen Mitgliedschaft und ihrer Verdienste um den Liederhort Hallstadt wurden Karl Lebede und Friedel Schmidt zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Ein besonderes Jubiläum konnte Georg Christa feiern. Er wurde für 65 Jahre aktives Singen im Chor mit einer Dankurkunde des Fränkischen Sängerbundes ausgezeichnet.

Es folgten weitere Ehrungen:

65 Jahre Mitgliedschaft: Hans-Joachim Lebede

50 Jahre Mitgliedschaft: Franz Weinkauf

40 Jahre Mitgliedschaft: Manfred Bonfig und Wilhelm Büttner.

Wolfram Brüggemann wurde für 25 Jahre Chorleitung im Liederhort Hallstadt geehrt.

In diesem Jahr ist unter anderem eine Fahrt zur Landesgartenschau nach Würzburg mit Konzertauftritten der "MaaBella" und "Coloured Voices" geplant. red