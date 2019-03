Zwei neue Ehrenmitglieder beim Soldatenverein

Mit einem Rückblick auf das Vereinsjahr eröffnete Erster Vorsitzender Josef Schneiderbanger die Jahreshauptversammlung des traditionsreichen Soldaten- und Kameradschaftsvereins Rattelsdorf.

Im Vereinsleben des Dorfes is man fest integriert. Vereinsmitglieder besuchten das Pfarr- und Dorffest und das 125. Jubiläum des Sankt Michaelsvereins. Präsent war man ebenfalls beim Neujahrsempfang der Marktgemeinde. Bei den örtlichen Festen und Prozessionen ist der Verein mit der Fahnenabordnung dabei. Ein Mitglied erklärte sich bereit, sich den Sammlern beim Faschingszug anzuschließen.

Eine freundschaftliche Beziehung pflegt der Verein zum Patenverein in Oberleiterbach. Hier trifft man sich regelmäßig beim dortigen Waldfest. Ein wichtiger Termin ist in jedem Jahr der Volkstrauertag. Am Ehrenmal wird der Gefallenen, Toten und Vermissten zweier Weltkriege gedacht. Zu ihrem Gedenken stellt der Verein zur Weihnachtszeit einen mit Lichtern geschmückten Christbaum auf. Für die Bereitstellung dieses Baumes bedankte sich der Vorsitzende ausdrücklich bei der Gemeinde.

Aus der Statistik berichtete Schneiderbanger, dass der Verein 87 Mitglieder zähle, darunter 28 Ehrenmitglieder und 59 Aktive.

Danach bestätigten die Revisoren Kassier Herbert Scheerbaum eine sorgfältige Buchführung und geordnete Finanzen. Neuer Kassenprüfer wurde Matthias Knoblach.

Ein weiterer Programmpunkt waren Ehrungen. Mit der BKV-Nadel in Silber zeichnete der Vorsitzende für 20-jährige Mitgliedschaft Dietmar Schönfeld und Matthias Knoblach aus. Für seine 30-jährige Mitgliedschaft bekam Dietmar Rothlauf ebenfalls eine Urkunde und die BKV-Ehrennadel in Gold. Zu Ehrenmitgliedern wurden Gregor Dirauf und der Zweite Vorsitzende Anton Zellmann ernannt.

Der Vorsitzende berichtete dann über die Einladungen für das Jahr 2019. Der Soldaten- und Kameradschaftsverein Kirchlein/Burgkunststadt hat zum 100. Jubiläum eingeladen, ebenso die Freiwillige Feuerwehr Medlitz zu ihrem 125-jährigen Bestehen. Über die Teilnahme an diesen Veranstaltungen soll der Vereinsausschuss entscheiden. Auf jeden Fall nimmt man heuer am Floriansfest der Freiwilligen Feuerwehr Rattelsdorf teil. Zum Schluss bedankte sich Schneiderbanger bei den Vorstandsmitgliedern und beim Vereinsausschuss für die hervorragende Zusammenarbeit. Renate Neubecker