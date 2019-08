Zwei neue "Bufdis" unterstützen die Grundschule in Mitwitz

Eine erfreuliche Nachricht kam gleich zu Anfang der Schulverbandsversammlung in Mitwitz: "Wir dürfen in unserer Mitte zwei Damen begrüßen, die im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes hier in Mitwitz arbeiten werden." Bürgermeister Hans-Peter Laschka lächelte in Richtung von Hanna Ponsel aus Schneckenlohe und Lea Eber aus Steinberg. Sie sollen in der Grundschule eingesetzt werden, wo man schon eine Menge guter Erfahrungen mit "Bufdis" gesammelt habe, so Schulleiter Hans-Gerhard Neuberg.

Ein großer Punkt auf der weiteren To-do-Liste des Verbandes: Die Dachsanierung der Schule, zu der einmal mehr Architekt Peter Kropf den Sachstand erläuterte. Am Ende wurde er ermächtigt, den Baueingabeplan einzureichen, denn man wolle zumindest mit den Kanalarbeiten noch in diesem Jahr beginnen. Ab März 2020 könne man dann mit der eigentlichen Dachsanierung anfangen.

Wasser dringt ins Schuldach ein

An fünf Stellen habe man das Dach geöffnet und an fünf Stellen konnte man das Eindringen des Wassers feststellen. "In den Fugen steht das Wasser," erklärt Peter Kropf, "die Dämmung ist aber Gott sei Dank nicht nass." Jetzt soll es ein Pultdach richten, das man mit Blech versehen will. "Derzeit kann das Wasser gar nicht ablaufen", ergänzte er, denn auch der Entwässerungskanal sei über seine Grenzen hinaus belastet. Hier prüft man gegenwärtig, welches Areal sich als Sickergrube eigne. Warum der bisherige Kanal nicht ausreicht, das erläuterte der Architekt ebenfalls: "Die Regenspenden haben sich verdreifacht, da kommt ein alter Kanal schnell an seine Grenzen." Künftig solle es keinen Rückstau ins Gebäude mehr geben, wie er versicherte, und auch die Feuchtigkeit, die derzeit ins Gebäude zieht, werde wieder entweichen. Hier warf Schulleiter Hans-Gerhard Neuberg ein: "Der Putz bröckelt schon von den Wänden."

Eine kurze Diskussion in diesem Zusammenhang drehte sich um staatliche Fördermittel. Während sich Architekt Peter Kropf in dieser Richtung nicht sehr zuversichtlich zeigte, fand der Sonnefelder Bürgermeister Michael Keilich einen zusätzlichen Weg: "Es wird doch energetisch saniert und eventuell sogar eine Photovoltaikanlage auf dem Dach angebracht. Vielleicht könnten wir in diese Richtung unsere Fühler ausstrecken?"

Auch zum Anbau des Kinderhortes bezog Peter Kropf kurz Stellung. Der solle im Frühjahr 2021 fertig sein. Das Stichwort hier war Doppelnutzung. Schulleiter Hans-Gerhard Neuberg zählte die Räume auf, die auch dem Hort zur Verfügung stünden. So soll die Verpflegung später vollständig von der Montessori-Schule übernommen werden, ohne dass man das Essen hin- und herfahren müsse. Den Zeitkorridor, der hierfür nötig sei, müsse man noch prüfen. Die Grundschule stellt ihren Handarbeitsraum und den Gruppenraum zur Hausaufgabenbetreuung zur Verfügung. Den Computerraum könne man als Stilleoase ebenfalls nutzen.