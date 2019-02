Zwei Nachfolgerinnen

Nach nunmehr 25 Jahren Praxistätigkeit als Gynäkologe in Bad Staffelstein verabschiedete sich Dr. Rudolf Zwosta im Dezember 2018 in den wohlverdienten Ruhestand. Zwei Ärztinnen des Regiomed-Klinikums Lichtenfels übernehmen zukünftig die gynäkologische Versorgung in Bad Staffelstein.

Angelika Welz und Silke Deuerling, Fachärztinnen für Gynäkologie und Geburtshilfe, sind bereits seit vielen Jahren mit dem Regiomed-Verbund vertraut. Beide absolvierten ihre Facharztausbildung im Regiomed-Klinikum Lichtenfels und sind seither im Klinikum tätig. Seit dem 14. Januar versorgen beide nun zusätzlich Patientinnen auch ambulante im Medizischen Versorgungszentrum (MVZ) Gynäkologie in Bad Staffelstein. Unterstützt werden sie dabei von erfahrenen Medizinischen Fachangestellten. red