Zwei Mülltonnen gehen in Flammen auf

In der Silvesternacht sind in Herzogenaurach in der Gleiwitzer Straße und in der Egerländer Straße zwei Mülltonnen in Flammen aufgegangen. Vermutlich wurden die Brände durch unachtsam weggeworfene Feuerwerkskörper verursacht. Eine der Mülltonnen stand direkt an einer Hauswand, so dass das Feuer auch die Mauer beschädigte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiin-spektion Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09132/78090 in Verbindung zu setzen.