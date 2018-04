Zwei Mountainbikes gefunden

Am Montagnachmittag ist in Ecenhaid (Kreis Erlangen-Höchstadt) in der Straße Moosäcker ein rotes Mountainbike der Marke "Specialized" gefunden worden. Des Weiteren wurde am Ortsausgang von Frohnhof in Richtung Steinbach ein schwarzes Jugendmountainbike der Marke "Technobike" gefunden. Die Eigentümer können sich mit dem Markt Eckental in Verbindung setzen und gegen einen Eigentumsnachweis die Fahrräder in Empfang nehmen. pol