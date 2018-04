Zwei Mountainbiker schlagen Scheibe ein

In einer Halle, die sich in der Nähe der ehemaligen Hühnerzuchtfarm in Egloffstein befindet, haben am Sonntag gegen 17 Uhr zwei Personen eine Scheibe eingeschlagen. Die beiden Täter fuhren anschließend mit ihren Mountainbikes in Richtung Ortsmitte davon. Beide sind ungefähr 17 Jahre alt, etwa 1,70 und 1,75 Meter groß. Einer hatte kurze schwarze Haare, der andere glatte kurze und braune Haare und eine kräftige Figur. Es entstand ein Sachschaden von 20 Euro. Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat dienen, erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/7388-0.