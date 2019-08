Weil ihr zwei überholende Motorradfahrer auf ihrer Fahrbahnseite entgegenkamen, musste eine 22-Jährige am Dienstagnachmittag auf der Straße von Volkers in Richtung Bad Brückenau auf Höhe des Waldfriedhofs abbremsen. Ein hinter ihr fahrender 25-Jähriger erkannte das zu spät und fuhr auf. Der Gesamtschaden hält sich mit insgesamt rund 1500 Euro in Grenzen. Zu den Motorradfahrern ist nichts bekannt. Zeugen wenden sich an die Polizei in Bad Brückenau, Tel.: 09741/6060 pol