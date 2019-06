Zwei Motorradfahrer bei Wildunfall verletzt

Kurz nach Poppenroth querte am Mittwochmorgen eine Rehfamilie die Fahrbahn und löste damit einen folgenschweren Unfall aus. Zunächst stieß ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer, der auf der B 286 von Waldfenster in Richtung Bad Kissingen fuhr, mit einem der Tiere zusammen. Das Rehkitz wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und blieb dort Liegen. Ein 71-jähriger Harley-Davidson-Fahrer konnte dem Tier ausweichen. Der hinter ihm fahrende 69-jährige Harley-Davidson-Fahrer kam jedoch beim Versuch auszuweichen ins Schleudern und stürzte. Dabei schlitterte er in den vorausfahrenden Kraftrad-Fahrer, sodass dieser ebenfalls stürzte. Beide Kraftrad-Fahrer wurden in das Bad Kissinger Krankenhaus eingeliefert. Der 71-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der 69-Jährige wird nun aufgrund einer komplizierten Fraktur im Bein behandelt. Am Pkw konnte laut Polizeibericht kein Schaden festgestellt werden. Die B 286 wurde für die Bergung der Krafträder von Feuerwehrleuten aus Poppenroth zeitweise gesperrt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf insgesamt circa 5000 Euro. pol