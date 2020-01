Zwei Monate in der Antarktis

Die DAV-Sektion Kulmbach lädt für Mittwoch, 29. Januar, zu einem Vortrag ins Brauereimuseum im Mönchshof ein. Dabei wird die Ärztin Barbara Weith von ihrem zweimonatigen Aufenthalt auf einer Forschungsstation in der Antarktis berichten.

Schon zum zweiten Mal verbrachte die Kulmbacherin Barbara Weith zwei Monate als Ärztin auf der belgischen Forschungsstation "Princess Elisabeth" in der Antarktis. Was sie dort alles erlebt und wie ihr Tätigkeitsbereich ausgesehen hat, wird sie am Mittwoch, 29. Januar, ab 19 Uhr im Rahmen eines DAV-Sektionsabends im Vortragssaal des Brauereimuseums erzählen.

Der Eintritt ist frei. Alle Interessierten sind eingeladen. red