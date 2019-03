Zwei Meter weniger reichen auch

Zu Gast bei der Sitzung des Gemeinderates Theres war der der Forstamtsleiter Hans Stark. Er stellte dem Gremium den Jahresbetriebsnachweis 2018 für den Gemeindewald vor und erläuterte die Planungen für das laufende Jahr. Ein Gewinn in Höhe von 25 820 Euro konnte nach seinen Angaben für 2018 verbucht werden.

Jungbestandspflege

Der Schwerpunkt 2019 wird mit 21,5 Hektar und 400 Festmetern die Jungbestandspflege sein. In der Waldabteilung "Knöttach" sollen auf 1,7 Hektar Eichen angepflanzt werden und die Schonung mit einem Zaun umgeben werden, da diese Baumart besonders anfällig für Wildverbiss sei, erklärte Stark.

Geschätzten Einnahmen von 65 000 Euro stehen 58 000 Euro Ausgaben gegenüber, in denen unter anderem auch 5000 Euro für den Wegeunterhalt eingeschlossen sind. Hieraus wird sich voraussichtlich ein Gewinn von 7000 Euro ergeben.

Neben einigen Bauanträgen, die genehmigt wurden, war auch eine Bauvoranfrage Gegenstand der Sitzung, die die Gemeinderäte einstimmig ablehnten. Dabei handelte es sich um den geplanten Bau eines Einfamilienhauses mit Nebengebäude in Obertheres. Der Bauherr stellte einen Antrag auf Absehen von der Nachbarbeteiligung gemäß der bayerischen Bauordnung.

Für Bürgermeister Matthias Schneider (CSU) und die Gemeinderäte war es nicht nachvollziehbar, warum der Antragsteller davon Gebrauch machte. "Zur Förderung einer guten Nachbarschaft sei es doch eigentlich selbstverständlich, die anliegenden Grundstücksbesitzer über ein Bauvorhaben zu unterrichten", so Schneider. Auch die Gemeinderäte waren für Offenheit und verneinten die Zustimmung, obwohl es gegen das Bauvorhaben an sich eigentlich keine Einwände gab.

Acht statt zehn Meter

Die Sailershäuser Straße im Gewerbegebiet Obertheres wurde statt der geplanten zehn Meter mit nur einer Breite von acht Metern gebaut, die aber für den dortigen Verkehr völlig ausreichend seien, informierte der Bürgermeister. Damit die Erhebung eines Erschließungsbeitrages erfolgen kann, segnete der Gemeinderat die Planunterschreitung von zwei Metern ab, weil durch den Minderausbau die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Die Rechtmäßigkeit der Herstellung ist somit gegeben.

Widerruf

Die Gemeinde Theres hatte im Oktober 2017 ein Förderprogramm für Investitionen zur Nutzung vorhandener Bausubstanz in den Ortskernen beschlossen. Die wesentlichen Inhalte stimmen aber mit dem Förderprogramm der Allianz "Main und Haßberge" überein, so dass ein Widerruf des gemeindlichen Programmes beschlossen wurde. Die Allianz bilden die fünf Kommunen Theres, Gädheim, Wonfurt, Haßfurt, Königsberg.