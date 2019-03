Zwei Meister stehen fest

In der Bezirksklasse A haben die Herren des ATSV Reichenbach mit dem 9:5-Derbysieg beim TSV Teuschnitz II bei noch einem ausstehenden Spiel die Meisterschaft vorzeitig perfekt gemacht. Noch völlig offen ist dagegen, wer von einem eng beieinander liegenden Trio (TSV Teuschnitz II, TTC Wallenfels, SV Fischbach) den Relegationsplatz erreicht.

Herren, Bezirksklasse A

SV Fischbach - FC Nordhalben 8:8

Auch wenn das gastgebende Schlusslicht über ein Unentschieden nicht hinauskam, so besteht mit dem einen Zähler noch die Möglichkeit auf den Relegationsplatz. Während der gesamten Partie befanden sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. In der Schlussphase hielt Nordhalben nach der 7:6-Führung die etwas besseren Karten in der Hand. Doch Fischbach drehte mit zwei Siegen das Blatt (8:7), ehe der FC mit dem Gewinn des Schlussdoppels zum Remis kam.

SV Fischbach: Grahl (0,5), Wachter (1,5), Oertelt (1), Meserth (0,5), Meisel (2,5), Kwiotek (2). FC Nordhalben: Wachter (3), Hornfeck (2), Pötzl (2), Schlee (1).

Bezirksklasse B

Neben dem ATSV Reichenbach ist auch die dritte Mannschaft des TSV Windheim in der Bezirksklasse B vorzeitig Meister. Konnten sie den TV Marienroth mit 9:2 in die Schranken weisen, so mussten sie einen Tag später beim SV Langenau auf der Hut sein.

SV Langenau - TSV Windheim III 5:9

Nach der 3:1-Gästeführung deutete alles auf den Sieg des noch ungeschlagenen Spitzenreiters hin. Doch Langenau konterte und glich zum 5:5 aus. Nun nahm aber Windheim das Geschehen wieder in die Hand und ließ nichts mehr anbrennen.

SV Langenau: Vetter (1,5), Klemm (1), Hammerschmidt (2), Russ (0,5). TSV Windheim III: Neubauer (0,5), Fröba (2,5), Schenk (2), L. Löffler (1,5), N. Löffler (2), Schulz (0,5).

Bezirksklasse C-Nord

In der Bezirksklasse C-Nord war der noch mit weißer Weste dastehende SV Rothenkirchen II spielfrei. Die mit sechs Zählern im Rückstand befindliche zweite Vertretung des ATSV Reichenbach gewann das Derby gegen Haßlach.

ATSV Reichenbach II - SC Haßlach 9:6

Nach dem zwischenzeitlichen 2:2 gingen die Hausherren zwar mit 5:3 in Führung, mussten jedoch bis zum knappen 7:6-Vorsprung bangen. Erst mit zwei Siegen am Stück in der Schlussphase waren sie erlöst.

ATSV Reichenbach II: Greser (1), Dressel (1,5), Eichhorn (2), Detsch (0,5), Jakob (2,5), Raab (1,5). SC Haßlach: Büttner (0,5), Strangia (2), H. Martin (1), M. Martin (1,5), J. Martin (1).

Bezirksklasse C-Süd

Einen Rückschlag bei der Vergabe um den Meistertitel musste in der Bezirksklasse C-Süd die SG Neuses II mit der 4:9-Niederlage beim TSV Steinberg II hinnehmen. Der führende TSV Stockheim II hat bei noch vier auszutragenden Begegnungen jetzt schon einen Vorsprung von sieben Zählern. Einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg verbuchten die "Bierbrauer".

TSV Weißenbrunn - TVE Gehülz 8:8

In einer abwechslungsreichen Partie schienen den Einheimischen trotz der 6:5-Führung die Felle davonzuschwimmen (6:7, 7:8). Doch im Schlussdoppel rissen Peter Scholz und Patrick Tauber nach dem 0:2-Satzrückstand mit einem 11:7, 11:2 und 11:8 das Ruder noch herum.

TSV Weißenbrunn: P. Scholz (3), Schlund (1,5), V. Tauber (0,5), Ludwig (2), P. Tauber (1). TVE Gehülz: Fischer-Weiss (1), Hanna (2), Arnold (2,5), Schuberth (1,5), Hempfling (1).

Bezirksklasse D

In der Bezirksklasse D ging das Gipfeltreffen an Marienroth (28:2 Punkte), so dass der anvisierte Aufstieg des SCR Steinbach (28:6) in weite Ferne gerückt ist. Marienroth muss aber noch zur SG Neuses III (27:3).

SCR Steinbach - TV Marienroth II 7:9

Die Hausherren, die sich viel vorgenommen hatten, legten einen vielversprechenden Start hin (4:1). Selbst als es 7:5 stand, sah alles noch t gut für die Rennsteigtruppe aus. Doch in der Schlussphase war alles wie abgerissen. So gingen nicht nur die letzten drei Einzel sondern auch noch das Schlussdoppel den Bach hinunter.

SCR Steinbach: Zipfel (2,5), W. Förtsch (1,5), Krischke (1), R. Förtsch (1,5), Grünbeck (0,5). TV Marienroth II: Jakob (1,5), Scholz (0,5), G. Fiedler (2,5), Kestel (2), J. Fiedler (2,5).

Damen, Bezirksklasse D

Bei den Damen der Bezirksklasse B, Gruppe 1, hat der TSV Teuschnitz II nach den Siegen gegen den Zweiten TSV Windheim III (7:3) und dem 10:0-Kantersieg gegen Marienroth III den Funken Hoffnung auf den Titelgewinn aufrechterhalten. In der Gruppe 2 ist nach dem 10:0-Erfolg beim TTC Au der TS Kronach II die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen.