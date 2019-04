Zwei Mal Totalschaden nach Vorfahrtsfehlern

Zwei Leichtverletzte forderte am Dienstagmorgen ein Unfall in Haßfurt. Gegen 5.25 Uhr fuhr ein Peugeot aus der untergeordneten Dr.-Ambundi-Straße auf die Hofheimer Straße und stieß in die Seite eines vorfahrtsberechtigten Nissan Primera. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt; sie kamen in die Klinik. An den Autos entstand Totalschaden in Höhe von rund 13 000 Euro.