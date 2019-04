Zwei Mal Bronze für Alexander Schmitt

Rund 480 Sportler traten bei der Deutschen Meisterschaft im Kumite in Chemnitz an. Auch aus Untermerzbach stellten sich Linda Kerner, Andreas Schmitt und Alexander Schmitt der Konkurrenz auf der Wettkampfmatte. Alexander Schmitt sicherte sich die Bronzemedaille gleich zwei Mal: im Einzel und mit der Kampfgemeinschaft Bayern.

Andreas Schmitt siegte in seinem ersten Duell mit 5:2 Punkten. In der zweiten Runde musste er sich gegen Nguyen aus Rochlitz mit 0:5 geschlagen geben - auch der Einzug in die Trostrunde war ihm nicht vergönnt.

Alexander Schmitt kämpfte zuerst gegen Heinz Albert aus Trier. Diesen Kampf verlor er er mit dem Ergebnis von 0:5. Nachdem sein Gegner aber ins Finale einzog, durfte Schmitt in der Trostrunde weiterkämpfen. Hier traf er auf Karsten Bettinger aus Gladbach und gewann souverän mit 5:1. Die nächste Runde fand gegen einen Kämpfer aus Berlin statt. Zuerst lag Alexander Schmitt mit 0:1 Punkten hinten, holte dann aber auf und gewann die Begegnung mit 2:1. Im Kampf um Platz 3 musste er sich gegen einen Sportler aus Mayen beweisen. Alexander Schmitt entschied dieses Duell mit 1:0 für sich und sicherte sich somit die Bronzemedaille.

Auch mit dem Team, das als Kampfgemeinschaft Bayern antrat, war Alexander Schmitt mit von der Partie. Genau wie im Einzel verlor das Team zunächst die erste Begegnung mit der Kampfgemeinschaft Ludwigsburg-Esslingen. Mit den Siegen gegen Rheinland Pfalz (3:1) und gegen Bremerhaven (3:0) schaffte es das Team auch hier auf Platz 3. red