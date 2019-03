Zwei Märkte für Töpfern und Handarbeiten

Gleich zwei Märkte rund um das Thema Töpfern und Handarbeiten veranstaltet die Seniorenresidenz "Löwenquell". Die erste Veranstaltung findet am Samstag, 30. März, statt. Alle Freunde des Töpferns, der Kunst und der Handarbeiten haben hier von 13 bis 17 Uhr einen Treffpunkt. Eine Woche darauf, am Samstag, 6., und Sonntag, 7. April, wird der Markt dann ein weiteres Mal veranstaltet, so dass die Bürger der Region eine zusätzliche Gelegenheit haben, sich über das künstlerisch-kreative Tun rund um Bad Rodach zu informieren. An beiden Tagen ist der Markt von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist bei beiden Veranstaltungen frei. red