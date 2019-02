Die Theatergastspiele Fürth starten in Baiersdorf das kulturelle Jahr mit einer Produktion, die im November Premiere hatte: "Zwei Männer ganz nackt", eine turbulente Komödie von Sébastien Thiéry.

Das Publikum in Obertshausen bei Frankfurt, wo die Produktion Premiere feierte, war laut Pressemitteilung begeistert. Nun kommt der Spaß mit dem Fernseh- und Frauenliebling Alexander Milz (Hauptdarsteller der Serie "Sturm der Liebe") auch nach Baiersdorf: am Dienstag, 5. Februar, 20 Uhr, in der Jahnhalle Baiersdorf (Jahnstraße). Weitere Schauspieler sind Christopher Neris, Julika Wagner ("Marienhof"/"Verbotene Liebe") und Rebecca Lara Müller. Die Regie führt Thomas Rohmer.

Worum geht es? Der junge Alain Kramer ist erfolgreicher Anwalt, Vater von zwei erwachsenen Kindern und glücklich verheiratet. Eigentlich alles perfekt, bis er eines Tages an der Seite seines Arbeitskollegen Nicolas Prioux aufwacht, und zwar splitternackt. Zu Tode erschrocken bedroht er den vermeintlichen und ebenfalls nackten Eindringling mit einem Gewehr, doch auch Prioux kann sich nicht erklären, wie er in Kramers Wohnung gekommen ist.

Gemeinsam gehen sie auf Spurensuche. Doch alles was sie finden, deutet nur einmal mehr auf das Unvermeidliche hin - sie müssen Sex miteinander gehabt haben. Als dann plötzlich Kramers Frau Catherine nach Hause kommt und die beiden beim scheinbaren Schäferstündchen erwischt, ist die Verwirrung perfekt und es wird heikel für die beiden Herren.

Karten für 26,45 Euro gibt es bei den Theatergastspielen Fürth per E-Mail an theatergastspiele@gmx.net, unter Telefon 09131/9209931, im Internet und in der Jahnhalle Baiersdorf, Telefon 09133/7694346. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr. red