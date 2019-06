Zwei Männer fallen auf und werden kontrolliert

Die Polizei hat zwei amtsbekannte Männer in der Nacht zum Mittwoch um 3 Uhr in der Augsfelder Straße in Haßfurt kontrolliert. Dabei kam einiges ans Licht. Der 22-Jährige hatte fünf verschweißte Hot Dogs, eine original verpackte Leuchte und eine Disney-Spielfigur "Buzz Light-year" in seinen Händen. Zur Herkunft der Sachen im Wert von 60 Euro machten beide keine Angaben; sie konnten auch keine Kaufbelege vorweisen. Zudem wurden eine Zigarettenhülse, die stark nach Marihuana roch, und eine typische Amphetaminplombe bei der Durchsuchung des 22-Jährigen gefunden. Der 35-jährige Begleiter schob ein blau-gelbes Fahrrad der Marke "Rock Mountain" mit sich. Ob es sich bei dem Drahtesel um Sperrmüll handelt oder entwendet wurde, was aufgrund der Gesamtumstände nicht ausgeschlossen werden kann, muss noch abgeklärt werden. Die original verpackten Gegenstände und das Mountainbike wurden sichergestellt. Die Polizei fragt: Wer vermisst die oben genannten Gegenstände oder das Mountainbike? Hinweise erbittet die Inspektion Haßfurt unter Telefon 09521/9270.