Zwei Männer berauscht am Steuer

Im Rahmen einer Großkontrolle am Parkplatz Wolfshöhe bei Schnaittach (Kreis Nürnberger Land) sind am Donnerstagabend zwei berauschte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen worden. Ein 25-Jähriger mit Wohnsitz in der Tschechischen Republik zeigte bei der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten. Der anschließende Drogenvortest verlief positiv auf THC. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen sowie eine Sicherheitsleistung abtreten. Verbotswidrig fuhr ein polnischer Autofahrer in den gesperrten Parkplatz ein. Als er darauf angesprochen und kontrolliert wurde, wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest vor Ort verlief positiv. Bei der gerichtsverwertbaren Atemalkoholanalyse in der nächsten Polizeidienststelle wurde dann auch ein Wert von über einem Promille ermittelt. Den Mann erwartet ein Bußgeldverfahren mit Fahrverbot. Beiden Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt.