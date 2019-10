Zwei Löschgruppen meistern Prüfung

Nachdem alle Teilnehmer vorher fleißig geübt hatten, konnte das aus Kreisbrandinspektor Hans-Ulrich Müller sowie den Kreisbrandmeistern Frank Fischer, Martin Panzer und Markus Wachter bestehende Abnahmeteam vermelden, dass die beiden Löschgruppen ihre Leistungsprüfung in den unterschiedlichen Stufen in Sollzeit bestanden hatten. Mit Thomas Zipfel, Tobias Dressel und Jennifer Helmreich meisterten drei Aktive die Endstufe Gold-rot. Für alle Teilnehmer gab es großen Applaus der Ehrengäste und Zuschauer, darunter auch der Wilhelmsthaler Kinderfeuerwehr "Die Löschwichtel". KBI Müller stellte die hohe Anzahl junger Teilnehmer an der Leistungsprüfung heraus. "Die Feuerwehren in der Gemeinde Wilhelmsthal sind sehr gut aufgestellt. Überall tut sich etwas", freute er sich, dass sowohl die Wehren aus Effelter, Eibenberg, Steinberg und nunmehr Wilhelmsthal in den letzten Wochen eine Leistungsprüfung absolvierten und die der FFW Gifting bevorstehe.

"Ihr wart Spitze", lobte Bürgermeisterin Susanne Grebner, die, auch namens ihres ebenfalls anwesenden Stellvertreters Gerhard Eidelloth und der Gemeinderäte Udo Prell und Martin Wachter, die Notwendigkeit des Ehrenamts in den freiwilligen Feuerwehren herausstellte.

Sehr stolz auf die Leistung der Floriansjünger zeigten sich auch Erster Kommandant Christian Peter und Erster Vorsitzender Frank Fischer.

Teilnehmer

Stufe 1 (Bronze): Elias Seliger, Patrick Köhlerschmidt, Lucas Münzel, Benjamin Gehring, Stufe 2 (Silber): Kerstin Köhlerschmidt, Carina Köhlerschmidt, Stufe 3 (Gold): Ann-Kathrin Wagner, Stufe 4 (Gold-blau): Tim Stauch, Anna-Maria Peter, Dominik Fischer, Stufe 6 (Gold-rot): Thomas Zipfel, Tobias Dressel, Jennifer Helmreich. hs