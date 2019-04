Zwei Lkws im Crash

Beim Verlassen der Autobahn A70 und dem Einbiegen auf die Staatsstraße 2190 überfuhr am Mittwochvormittag ein 49-jähriger Lkw-Fahrer zunächst die Mittelinsel, touchierte anschließend die Leitplanke auf der Gegenfahrbahn und stieß dann mit einem entgegenkommenden 34-jährigen Lkw-Fahrer zusammen. Bei dem Zusammenstoß entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 15 000 Euro, an den Verkehrseinrichtungen in Höhe von 650 Euro. Zur Absicherung waren die Feuerwehren aus Königsfeld und Steinfeld vor Ort. pol