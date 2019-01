Zwei Lkw kollidierten beim Überholen

Der 61-jährige Lenker eines Lkws mit Anhänger war am Montagfrüh von Bischofsheim kommend in Richtung Fulda unterwegs. Als vor ihm aufgrund der Wetterverhältnisse zwei weitere Lkw die Fahrspur blockierten, scherte der Fahrer aus und überholte mit seinem Brummi die stehenden Fahrzeuge mit Schrittgeschwindigkeit. Als er bereits fast vorbei war, kam ihm ein Sattelzug entgegen. Dessen Führer versuchte noch zu bremsen und nach rechts auszuweichen, wobei er die Leitplanke streifte, konnte aber einen leichten Anstoß nicht vermeiden. Es entstand ein Schaden von knapp 2000 Euro. Der Überholer wurde gebührenpflichtig verwarnt, teilt die Polizei Bad Neustadt am Dienstag mit. pol