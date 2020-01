Zwei Leichtverletzte und zweimal Totalschaden

Eine 53-Jährige hat am Sonntag gegen 11 Uhr vermutlich eine rote Ampel an der Angerkreuzung übersehen und deshalb einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der auf rund 50 000 Euro geschätzt wird.

Die 53-Jährige wollte mit ihrem blauen Chevrolet aus der Schützenstraße die Angerkreuzung in Richtung Frankenbrücke überqueren. Aus noch ungeklärter Ursache übersah sie die rote Ampel. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem Skoda, der von der Bamberger Straße in Richtung Ernstplatz (Goethestraße) fahren wollte und Grün an der Ampel in der Bamberger Straße hatte. Der Mast der Ampel stoppte den Skoda. Dabei entstand an den beiden Fahrzeugen Totalschaden. Der Rettungsdienst brachte die zwei leicht verletzten Unfallbeteiligten ins Coburger Klinikum. Der CEB hatte die Aufgabe, die Unfallstelle zu reinigen. mst