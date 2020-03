Zwei Leichtverletzte und 70 000 Euro Sachschaden

Rund 70 000 Euro Sachschaden und zwei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend in der Neuenseer Straße ereignete. Eine 57-Jährige kam mit ihrem Audi, vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme, nach links in den Gegenverkehr und prallte dort mit dem VW eines 56-Jährigen zusammen. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Lichtenfels. Foto: Frank Spitzenpfeil