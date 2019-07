Zwei Leichtverletzte und 18 000 Euro Schaden

Zwei Leichtverletzte und rund 18 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag in der Kronacher Straße ereignete. Ein 61-Jähriger kam mit seinem VW Golf aus der Krappenrother Straße und übersah beim Einfahren in die Kronacher Straße einen 58-Jährigen, der mit seinem VW Golf stadteinwärts fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der 58-Jährige sowie seine 81-jährige Mutter, die als Beifahrerin im Auto saß, leicht verletzt wurden. pol