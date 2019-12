Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Am Donnerstagabend kam es auf der A 9 in Richtung Berlin kurz nach der Einfahrt Plech zu einem Auffahrunfall. Ein 48-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Bayreuth fuhr mit seinem Firmenwagen einem 50-jährigen Kraftfahrer aus Wismar auf. Bei dem Unfall wurden der Mann aus Wismar und seine Lebensgefährtin leicht verletzt und mussten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Pegnitz. Der dreijährige Sohn der beiden blieb, wie auch der Unfallverursacher selbst, unverletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.