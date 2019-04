Zwei Leichtverletzte durch Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall ist es am Samstag in Effeltrich gekommen. Die Fahrerin eines Skoda musste um 15.15 Uhr auf der Staatsstraße 2243 verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende Fahrer eines VW erkannte dies anscheinend zu spät und fuhr auf den Wagen auf. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden und von jeweils 750 Euro. Die beiden Insassen im Skoda erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Versorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.