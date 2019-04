Zwei Leichtverletzte bei Zusammenstoß

Ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und rund 30 000 Euro Gesamtsachschaden ereignete sich am Mittwoch gegen 20 Uhr auf Höhe des Gewerbegebietes in Breitengüßbach. Ein 69-jähriger Audi-Fahrer fuhr von Breitengüßbach in Richtung Baunach. Gleichzeitig bog eine 20-jährige Chevrolet-Fahrerin vom Gewerbegebiet nach links in Richtung Breitengüßbach. Beim Zusammenstoß wurden beide leicht verletzt. Die Unfallbeteiligten gaben an, bei Grünlicht die Kreuzung passiert zu haben. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land bittet Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können, sich unter Tel. 0951/9129-310 zu melden. Die Feuerwehr Breitengüßbach und Unteroberndorf waren zur Verkehrsregelung an der Unfallstelle.