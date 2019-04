Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Am Montagabend ist es auf der A 9 kurz vor der Ausfahrt Pegnitz in Richtung Berlin zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 30-Jähriger aus Baden-Württemberg fuhr mit seinem Mercedes Sprinter auf einen vorausfahrenden Sattelzug eines 63-Jährigen aus Mittelfranken auf. Nach ersten Ermittlungen hatte sich der Unfallverursacher wohl mit der Geschwindigkeit des Sattelzuges an der Steigung verschätzt. Der 30-Jährige und sein 37-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und durch das Rote Kreuz vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 17 000 Euro. pol