Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Den verkehrsbedingt wartenden VW Passat einer 40-Jährigen in der Rewestraße erkannte am Montagabend in Buttenheim ein 63-jähriger Fiat-Fahrer zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurden der 63-Jährige und der Beifahrer im VW leicht verletzt. Sachschaden an den Fahrzeugen entstand in Höhe von insgesamt 2500 Euro.