Zwei legen Mandat nieder

Zwei Mitglieder des Frensdorfer Gemeinderats - Peter Mai aus Abtsdorf und Thomas Müller aus Frensdorf - haben mit sofortiger Wirkung ihr Mandat niedergelegt. Jeweils ohne Angabe von Gründen, was nach der Gemeindeordnung auch nicht notwendig sei, erklärte Bürgermeister Jakobus Kötzner (AWL) in der Sitzung.

Peter Mai (Christliche Wählerliste Abtsdorf, Birkach, Hundshof und Vorra) gehörte dem Gremium seit 1996 an und war damit dienstältestes Ratsmitglied. Der Rücktritt wurde in der Sitzung durch einstimmigen Beschluss angenommen. Nachfolger auf der Liste der CWL ist Martin Fischer aus Birkach, der durch Bürgermeister Kötzner in der Sitzung vereidigt wurde. Fischer ist 37 Jahre alt und verheiratet. Er hat Altgermanistik studiert und promovierte 2015 an der Universität Bamberg, wo er auch als Akademischer Rat arbeitet. In seinem Heimatort ist Fischer Vorsitzender des Katholischen Kirchenbauvereins und des Pfarrgemeinderats.

Das Rücktrittsschreiben von Thomas Müller (FWG) war erst wenige Tage vor der Sitzung eingegangen und wurde nachträglich in die Tagesordnung aufgenommen. Thomas Müller hatte das Amt des Gemeinderats seit 2008 inne. Der Listennachfolger sei bereits verständigt, berichtete Kötzner. Den Namen gab der Gemeindechef jedoch noch nicht bekannt. Der Bürgermeister will abwarten, ob der Listennachfolger die Wahl auch annimmt.

Dank an die Zurückgetretenen

Den beiden ausgeschiedenen Gemeinderäten dankte Kötzner für ihr vorbildliches ehrenamtliches Engagement und wünschte ihnen für die Zukunft alles Gute. Beide erhalten Dankurkunden der Gemeinde Frensdorf.