Zwei Ladendiebe wurden ertappt

Eine 76-jährige Kundin eines Supermarktes an der Hafenstraße ist am Donnerstagmittag dabei beobachtet worden, wie sie kosmetische Erzeugnisse im Wert von 19,96 Euro in ihrer Kleidung versteckte und anschließend den Kassenbereich ohne Bezahlung passierte. Auch in einem Supermarkt in der Innenstadt war am Donnerstagmittag ein 42-jähriger Mann dabei beobachtet worden, wie er Lebensmittel im Wert von etwa 120 Euro in seinen Rucksack packte. An der Kasse bezahlte er schließlich nur einen geringen Teil seines "Einkaufes". Beide haben sich wegen Ladendiebstahl zu verantworten.