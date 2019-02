Zwei Ladendiebe im Baumarkt geschnappt

Gleich zwei Ladendiebstähle in einem Baumarkt in der Sinnaustraße wurden der Polizeiinspektion Bad Brückenau am Dienstag gemeldet, berichten die Beamten. Um 11.15 Uhr steckte ein 73-Jähriger Batterien und Klebeband in seine Jacke. Er wurde beobachtet und die Tat zur Anzeige gebracht ebenso wie die eines 68-Jährigen, der eineinhalb Stunden später Waren im Wert von über 60 Euro unter seiner Kleidung versteckte und an der Kasse aber nur einen Artikel im Wert von knapp sechs Euro bezahlte. Der Sachbearbeiter der Brückenauer Inspektion ermittelt nun in beiden Fällen wegen Diebstahls. pol