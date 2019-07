Coburgs letzte richtige Herzogin Victoria Adelheid lädt am Samstag, 6. Juli, zu einer Kostümführung durch ihre Residenzstadt ein. Die Führung beginnt um 10 Uhr. Die Kammerzofe Mathilde führt am Sonntag, 7. Juli, ab 11 Uhr. Treffpunkt ist jeweils am Marktplatz vor der Hofapotheke. Die Karten bekommt man am besten zu Führungsbeginn vor Ort oder im Vorverkauf bei der Tourist-Info in der Herrngasse. red