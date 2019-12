Zwei Konzerte zum Jubiläum

Die Idee stammte vom damals neu berufenen Direktor der Kunstsammlungen auf der Veste, Heino Maedebach: die kleine, dem Heiligen Nikolaus gewidmete ehemalige Siechenkapelle zu einem stimmungsvollen Ort für kleine Konzerte zu machen. Damit ging er auf den gerade gegründeten Melchior-Franck-Kreis zu. Das Jubiläumskonzert des Melchior-Franck-Kreises findet am Dienstag, 10. Dezember, um 18 Uhr in der Nikolauskapelle am Rosengarten statt. Die Wiederholung ist dann zwei Tage später, Donnerstag, 12. Dezember, um 19 Uhr in St. Johannis in der Domäne Oeslau. red