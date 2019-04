Zwei Konzerte mit "Quindici"

Das Vokalensemble "Quindici" feiert sein Jubiläum. Mit dem Programm "Lieblingsstücke" führt das zwölfköpfige Ensemble am 3. und 4. Mai jeweils ab 19.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums die Zuhörer durch die 20-jährige Chorgeschichte.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten stellten die Sänger ihrem Publikum Chormusik aus den unterschiedlichsten musikalischen Genres vor: Jazz, neue geistliche Lieder, Opern- und Operettenchöre, Rock- und Popsongs mit Band, Streichern und vieles mehr. In den beiden Konzerten singt der Chor seine "Lieblingsstücke" wie "Englishman in New York" von Sting, "Michelle" von den Beatles, "Bohemian Rhapsody" von Queen sowie "And so it goes" von Billy Joel.

Vorverkauf

Karten sind im Vorverkauf unter Telefon 09193/4660, in der Bücherstube oder im Zigarrenhaus Riegler in Höchstadt erhältlich.

Das Vokalensemble gründete sich mit 15 Sängern im Jahr 1999 in Höchstadt. Geplant war ursprünglich lediglich der Auftritt zu einer Hochzeit. Doch die Mitglieder des Ensembles entdeckten, dass gemeinsames Singen Spaß macht und blieben zusammen. red