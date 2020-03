Zwei Konzerte für die Kirchensanierung

Schätzungsweise 1,5 Millionen Euro wird der Erhalt der Pressecker Dreifaltigkeitskirche verschlingen. Die Finanzierung ist inzwischen gesichert. Einen Teil der Kosten muss die Kirchengemeinde selbst tragen. Mit zwei Benefizkonzerten in diesem Monat wird die Kirchengemeinde dabei unterstützt. Am Sonntagabend gastierten die "Chorfreunde Sang und Klang" aus Konradsreuth mit etwa 40 Aktiven unter Christine Werner mit einem gemischten Programm aus geistlichen und weltlichen Liedern und erfreuten die Zuhörer im gut besuchten Gotteshaus mit einfachen, aber auch rhythmisch komplizierten Chorsätzen (unser Bild).- Am kommenden Sonntag, 8. März, singt die Sängergruppe Steinachtal ebenfalls bei freiem Eintritt. Mit dabei wird auch das Bläserensemble "QuintEssenz" sein. Auf der Orgel spielt Heiner Beyer. Beginn ist um 17 Uhr. Alle Spenden sind ebenfalls für die Instandhaltung des Pressecker Gotteshauses bestimmt. Foto: Klaus Klaschka