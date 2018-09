Zwei Konzertabende mit den beliebtesten Taktzente-Klassikern

Der Chor "Taktzente" aus Bad Königshofen gibt im November im Landkreis Bad Kissingen zwei Konzerte. Eines findet am 3. November um 20 Uhr im Abteigebäude in Maria Bildhausen statt. Das zweite wird am 10. November um 19.30 Uhr im Großen Kursaal in Bad Bocklet geboten.

Beide Konzerte stehen unter dem Motto "Taktzente - Best of". Die Sängerinnen und Sänger werden unter Leitung von Franziska Hemmert einen Querschnitt ihrer beliebtesten Stücke bieten. Der seit 2002 bestehende Chor bietet mit "Das Beste von Takzente" eine Auswahl von Titeln an, die bei den Zuhörern besonders gut ankamen.

Nachdem die Auswahl unter inzwischen mehr als 140 bereits zu Gehör gebrachten Liedern natürlich sehr schwierig war, fanden innerhalb des Chores hitparadenmäßige Abstimmungen statt, so dass sich mehr als 20 Titel als Taktzente-Klassiker herauskristallisierten.

Am Ende der Abstimmung zeigte sich, dass das gesamte musikalische Spektrum abgedeckt wird: Von A wie Adiemus von Karl Jenkins bis zu Y wie Yesterday von den Beatles.

Eine bunte Palette von Songs aus Rock und Pop als Chorsätze mit Band oder a cappella sollen dem Publikum präsentiert werden.

Neben internationalen Klassikern präsentiert der Chor auch deutsche Schlager, mit denen er beim Publikum besonders gut ankam, so ein selbst arrangiertes Medley mit deutschen Hits.

Die Männer treten beispielsweise in Comedian-Harmonists-Kleidung mit Frack und Zylinder auf und singen drei deutsche Titel, die mit "Wasser" zu tun haben.

Kartenvorverkauf läuft

Bei allen Veranstaltungen werden in der Pause Getränke und kleine Snacks angeboten.

Veranstaltungsorte sind in diesem Jahr Maria Bildhausen und Bad Bocklet. Im nächsten Jahr werden Bad Neustadt (9. März, 20 Uhr, Stadthalle) und Bad Königshofen (30. März, Gymnasium) folgen. Karten im Vorverkauf gibt es für alle Konzerte bei "Optik Mack", Bad Königshofen, bei "Lotto-Arnold", Bad Neustadt, oder bei Dagmar Kolb (Tel.: 09761/ 2397). Für das Bad Bockleter Konzert gibt es Karten auch in der dortigen Kurverwaltung. red