Zwei klare Niederlagen für Gypsy-Teams

Deutliche Abfuhren gab es für die vierte und fünfte Dart-Mannschaft des DC Gipsy Ebern in der Bezirkliga bzw. Bezirksklasse. Die "Fünfte" wartet damit weiterhin auf ihren ersten Punktgewinn nach sechs Spieltagen.

Im Heimspiel der Bezirksliga A musste der DC Gipsy Ebern IV am heimischen Brett gegen den DC Frankenpower IV eine deutliche 3:13-Niederlage hinnehmen. Bereits nach den ersten neun Partien lagen die Gäste mit 8:1 vorn. Die Eberner konnten zwar kurz mit zwei Siegen auf 8:3 verkürzen, doch mehr war an diesem Tag nicht zu holen. Franken Power war eine Nummer zu groß, was auch die 42:17 Legs unterstreichen. Für Ebern punktete Oliver Schneider in seinen beiden Einzeln und auch im Doppel, alle anderen Partien gingen mehr oder weniger deutlich an die Gäste.

Ähnlich klar kam auch die fünfte Mannschaft des DC Gipsy in der Bezirksklasse A bei der SpVgg Nüssdarter Trunstadt unter die Räder. Bei der 2:10-Niederlage stand sie vom ersten Dart an gegen die noch ungeschlagenen Gastgeber, die den dritten Platz mit drei Siegen und drei Unentschieden einnehmen, auf verlorenem Posten. Die beiden Punkte für die Gäste holten Carmen Mock und Robert Reuter, während die restlichen Partien allesamt an die Nüssdarter gingen. Damit sind die Eberner mit 0:12 Punkten weiterhin das Schlusslicht. di