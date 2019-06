Zwei Kitas haben einen neuen Garten

Einen Bericht über die Maßnahmen in den Kitas lieferten in der Pfarrversammlung am Montagabend die Verwalter der Kindergärten Sankt Michael und Sankt Nikolaus. Erich Gahl (Sankt Nikolaus) bezifferte die Summe der veranschlagten Kosten für die Erweiterung des Gartens samt Spielgeräten, Scheunenausbau und Stromversorgung auf 260 500 Euro. Nach Abzug der Zuschüsse der Stadt Höchstadt und des Erzbistums verbleibe ein Eigenanteil in Höhe von 65 148 Euro.

Etwas teurer als geplant

Wolfgang Eggert verwaltet die Kita Sankt Michael. Für die Gartensanierung sei ursprünglich eine Summe von 186 000 Euro geplant gewesen. Diese habe sich jedoch aufgrund der Auslastung der Handwerksbetriebe auf 211 461 Euro erhöht. Nach Durchführung seien voraussichtliche Kosten von 317 563 Euro zu erwarten. Die Erhöhung sei durch zusätzlich in Auftrag gegebene Maßnahmen wie Rasen und Pflanzungen, Ergänzungen der Wege, Sitzgelegenheiten, Bewässerungsanlage, Spielhaus und Ähnliches zustande gekommen. Vom Erzbistum erhofft sich der kirchliche Träger 25 Prozent, von der Stadt Höchstadt 50 Prozent an Zuschuss.

Harald Goller, Verwalter des Sankt-Hedwig-Kindergartens, war an diesem Abend nicht gefordert, da in dieser Einrichtung keine größeren Maßnahmen durchgeführt werden mussten.

Im letzten Jahr sei Sankt Hedwig eine Orgel "von einem anonymen Spender" geschenkt worden, berichtete Kirchenpflegerin Tanja Schwägerl. Des weiteren flossen 2200 Euro, gespendet von den Organisten aus dem Verkauf von CDs, nach Sankt Hedwig. Weitere 1900 Euro spendete das Organistenteam für die Anschaffung einer mobilen Lautsprecheranlage.