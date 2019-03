Zwei Kanaldeckel landen im Main

Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstag, 22 Uhr, bis Freitag, 3.40 Uhr, zwei viereckige Kanaldeckel in Sand von der kleinen Mainbrücke in den Main geworfen. Die Feuerwehr Sand barg die Gullideckel aus dem Gewässer. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sollen sich an die Polizeiinspektion Haßfurt wenden, Telefonnummer 09521/9270.