Zwei Jugendliche auf Diebestour

Damenoberbekleidung im Wert von 29 Euro wollten eine 15- und 16-Jährige am Donnerstag aus einem Bekleidungsgeschäft in der Spitalgasse stehlen. Um die zwei Pullover und einen Body zu stehlen, gingen die beiden Jugendlichen gemeinsam in eine Umkleidekabine. Dort zog sich die eine einen der Pullover über ihre Oberbekleidung. Den Body steckte sie in ihre Handtasche. Die andere wiederum nahm einen Pullover und steckte diesen unter ihre Jacke. Beim Verlassen des Geschäftes wurden die jungen Frauen von Angestellten angesprochen. Sie gaben den Diebstahl sofort zu. Den beiden jungen Frauen wurde vonseiten des Bekleidungsgeschäftes ein Hausverbot ausgesprochen.