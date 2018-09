Zwei Holz Vorsprung reichen Michelauern zum Sieg über Scheuerfelder

Zum Auftakt der Keglersaison auf Bezirksebene feierte Gut Holz Michelau gegen Gut Holz Scheuerfeld einen 4:3-Sieg in der Bezirksliga A Süd/West.

Bezirksliga A Süd/West

Gut Holz Michelau -

Gut Holz Scheuerfeld 4:2

Die zwei Holz Vorsprung beim Gesamtergebnis von 2034:2032 brachten den Michelauern nach dem 2:2 in den Einzelduellen die entscheidenden zwei Mannschaftspunkte. Der Michelauer V. Straßner (473/127) verlor urch zu viele Fehlwürfe mit 1:3 Satzpunkten gegen P. Spörl (490/154). Doch P. Thyroff (534/187) sicherte sich durch fehlerfreies Abräumspiel alle vier Bahnen gegen R. Müller (484/139) und brachte 33 Kegel auf die Habenseite. Die Schlussduelle waren an Spannung kaum zu überbieten. M. Dorst (549/ 176) holte mit 3:1 gegen P. Puff (552/185) den Mannschaftspunkt, während T. Zirkelbach (478/137) mit 1:3 M. Müller (506/145) unterlag, aber zwei Kegel vom Polster rettete.

Kreisliga West, Männer

TSV Lahm II - FC Lichtenfels 5:1

Das favorisierte Team des TSV Lahm II ließ in der ehemaligen Bezirksliga B West von Beginn an keine Zweifel am Sieg aufkommen (2038:1970). Zunächst verlor W. Lutter (502/144) mit 1:3 Sätzen gegen J. Stenglein (505/164). Chr. Müller (515/ 181) sorgte mit dem 3:1 gegen L. Franke (476/148) für den Ausgleich. U. Böhm (508/159) bezang M. Rießner (460/149) in drei Sätzen deutlich. Auch H. Zang (513/157) behielt mit 3:1 trotz geringerer Kegelzahl gegen M. Lassonczyk (529/174) die Oberhand.

SKC Olympia Großwalbur - SKC Staffelstein II 5:1

Eine deutliche Niederlage musste der SKC Staffelstein II bei Olympia Großwalbur hinnehmen (2031:1933). Der Staffelsteiner W. Stumpf (434/111) verlor mit 1:3 gegen A. Roos (489/146). Auch B. Wuthe (514/169) zog mit 1:3 gegen R. Wylezol (541/175) den Kürzeren. Dieses Resulatat hatte auch Gästespieler S. Müller (454/140) gegen T. Schunk (481/137) aufzuweisen. Für den Ehrenpunkt sorgte Kl. Kestel (531/184) mit 3:1 gegen R. Puff (520/173).

SKC Gemütlichkeit Buch - CT Post Fr. Coburg II 5:1

Trotz einer sehr mäßigen Leistung (1919:1875) gelang dem SKC Gemülichkeit Buch ein klarer Heimsieg. Chr. Scherzer (498) gewann alle Sätze gegen das Duo M. Jahn (116) und M. Weid (286). Fl. Nausch (483) sorgte mit 3:1 gegen das Duo M. Fäller (255) und Fr. Bartsch (203) für den zweiten Mansnchaftspunkt. M. Lutter (504) erkämpfte bei Satzgleichstand gegen D. Sehlig (487) den Sieg. So war die 0:4-Schlappe von Fl. Hartmann (434) gegen T. Schumpa (528) nicht mehr ausschlaggebend.

Bezirksliga Süd/West, U18

JSpG Lichtenfels - JSpG Bischberg/Viereth 6:0

Mit einer Bestleistung von 2055 Holz startete die Lichtenfelser U18 in die Bezirksligasaison gegen Bischberg/Vierteh (1779). Shania Rießner (519/179) holte bei Satzgleichstand mit der höheren Holzzahl gegen Kevin Roß (500/147) den Punkt. Mit 4:0 bezwang Lukas Franke (543/ 185) das Duo Ronja Rotschka (199/49) und Hannah Denzler (170/36). Für die Vorentscheidung sorgte Marco Rießner (471/133), der mit 3:1 gegen Ernest Smith (452/102) die Oberhand behielt. Jonas Stenglein (522/146) sorgte mit dem 3:1 gegen Maximilian Peter (458/138) für die Höchststrafe. lipp