Zwei hohe Hürden für Wohlbach

Der TTC Wohlbach hat zwei schwere Auswärtsspiele zu bestreiten. Am Samstag um 18 Uhr bei der TSG Kaiserslautern und am Sonntag ab 14 Uhr beim TTC Weinheim. Zwei ganz entscheidende Spiele für den weiteren Saisonverlauf. Beide Duelle kann Wohlbach gewinnen, wenn die Mannschaft eine geschlossene Leistung abruft.

3. Bundesliga Süd, Herren

TSG Kaiserslautern - TTC Wohlbach

Kaiserslautern steht aktuell mit 5:5 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Die Mannschaft ist nach den bisher gezeigten Leistungen als sehr stark einzustufen. Der Sieg zu Hause gegen Weinheim, die Punkteteilung in Wöschbach und die ganz knappe Niederlage gegen Neckarsulm unterstreichen das. Überraschend war die Niederlage bei Bayern München.

Mit Ausnahme des Inders Sushmit Sriram trafen die Wohlbacher noch auf keinen anderen Akteur der Hausherren. An Position 1 steht der Slowake Alexander Valuch. Mit einer Bilanz von 5:5 Punkten hat er bisher bei allen Begegnungen gepunktet. Unklar ist, wer an 2 spielen wird. Der Inder Sriram mit 6:0 Punkten in drei Einsätzen oder der Iraner Miad Lotfijanabadi mit 3:1 Punkten aus zwei Partien. Beide zusammen dürfen nicht spielen, da nur ein Akteur ohne EU-Pass erlaubt ist.

Für Michal Benes und Richard Vyborny keine einfache Aufgabe, zwei und mehr Punkte zu erringen. Mit Lotfijanabadi als Kontrahent wäre es vielleicht ein wenig einfacher. Auf Position 3 steht bei den Hausherren der Serbe Nikola Marinkovic. Er war bisher viermal dabei und weist eine Bilanz von 3:3 auf. Das Jugendtalent der Hausherren, Felix Köhler, bringt es bei vier Einsätzen auf ein Spielverhältnis von 1:5.

Grozdan Grozdanov und Yevgenij Christ stehen vor der Herausforderung mindestens zwei oder mehr Siege aus dem hinteren Paarkreuz beizusteuern. Wenn das gelingt, wäre ein Sieg oder zumindest eine Punkteteilung in Reichweite. TTC Weinheim - TTC Wohlbach

In Weinheim erwartet den TTC Wohlbach fast das gleiche Team wie in der vorherigen Saison. Einzig anstelle des Serben Dragan Subotic steht jetzt der Belgier Laurens Devos an Position 1. Mit ihm spielt der Kroate Filip Cipin im vorderen Paarkreuz. Die eher offene Spielweise der beiden kommt Benes und Vyborny entgegen.

Schwieriger wird es für Grozdanov und Christ gegen Tom Eise und Björn Baum. Alle haben ein relativ ausgeglichenes Spielverhältnis. Hier wird die Tagesform in den jeweiligen Paarungen den Ausschlag geben.

Entscheidung wird auch sein, welche Mannschaft bei den Doppelpaarungen den besseren Einstieg ins Spiel findet. In der letzten Saison hatte Wohlbach schon 5:1 in Weinheim in Führung gelegen und musste noch eine Punkteteilung hinnehmen. So weit soll es diesmal nicht kommen.

Verbandsliga, Damen

Ebenfalls am Samstag muss die erste Damenmannschaft des TTC Wohlbach um 15 Uhr zu Hause gegen den ASV Burglegenfeld antreten. Auf dem Papier eine eindeutige Angelegenheit für den TTC Wohlbach. Mit einem weiteren Sieg würden die TTC-Damen auch ihren Platz ganz vorne in der Tabelle behaupten.

Verbandsliga Nordost, Herren

Am Sonntag um 13 Uhr empfängt in der Verbandsliga Nordost die Zweite des TTC den FC Bayreuth. Wohlbach kann in Bestbesetzung antreten und ist Favorit. Bei einem Sieg bleibt Wohlbach in der Spitze und wahrt seine Titelchancen. hb