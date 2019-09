Zwei hochwertige E-Bikes gestohlen

Vom Campingplatz in Oberwallenstadt entwendete ein unbekannter Täter in der Nacht zum Dienstag ein anthrazit-neongelbes E-Bike der Marke Haibike, Model S-Duro. Der Wert des Fahrrades liegt bei rund 2500 Euro. Auffällig an dem Rad sind Gepäcktaschen sowie eine gelb-grün-weiße Werkzeugtasche unter dem Sattel. Ein weiteres E-Bike wurde am Montagmorgen gegen 5.45 Uhr aus dem Garten eines Anwesens in der Andechser Straße entwendet. Bei diesem Rad handelt es sich um ein schwarz-grünes Fahrrad der Marke Cube, Typ Stereo Hybrid 120, mit einem Gesamtwert von rund 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib der E-Bikes erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0. pol