Zwei Haßfurter Hotspots

Die Stadt Haßfurt bietet ab sofort mit finanzieller Unterstützung des Freistaats Bayern zwei Hotspots an. Per Bayern-WLAN können Handy-, Tablet- oder Laptopbesitzer nun am Marktplatz und am Reisemobilstellplatz am Festplatz Gries im Internet surfen.

Werner zeigte beim Pressetermin an seinem Tablet, wie leicht man das kostenlose Netz finden und sich einklinken kann: "Verbindungen aufrufen, Bayern-WLAN antippen und sich verbinden lassen", sagt Werner. Passwörter, Anmeldedaten, Registrierung sind nicht nötig; der Hotspot der Stadt besitzt zudem einen Jugendschutzfilter und ist laut dem Bürgermeister sicher.

Stefan Göb von der Stadtverwaltung erläuterte, der Freistaat wolle das erste Bundesland mit eigenem WLAN-Netz sein. Bis 2020 soll es 40 000 Hotspots geben. Koordination und Betrieb laufen über das Bayern-WLAN-Zentrum Straubing als Dienststelle des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung. Die Stadt Haßfurt muss nur die laufenden Kosten für den Internetanschluss zahlen, das sind 39 Euro pro Hotspot, wie Stefan Göb erläuterte. Das BayernWLAN wird als vertrauenswürdiges WLAN wiedererkannt: Ein Smartphone verbindet sich automatisch wieder, wenn es sich im Sendebereich eines Hotspots befindet. ul