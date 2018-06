Zwei Handvoll Angebote

Kindertag in Haßfurt





Thema Afrika



Das evangelische Dekanatsjugendreferat in Rügheim hält für Mitarbeiter, Kinder und Jugendliche im Sommer wieder verschiedene Angebote bereit.Schnell anmelden sollte sich Jugendreferent Jürgen Weidlich zufolge, wer am Dekanatsjugendkonvent zum Thema Erlebnispädagogik vom 20. bis 22. Juli teilnehmen will. Ein besonderer, erlebnisreicher Dekanatsjugendkonvent soll es diesmal in Altenstein beim CVJM werden. Der Leitende Kreis, der CVJM-Erlebnispädagoge Jeremy Vernon und Dekanatsjugendreferent Siegfried Weidlich wollen das Seminar, das als Mitarbeiteraufbauseminar zählt, gestalten. Erwartungsvoll können sich die Teilnehmenden auf die Icebreaker, Nachtgeländespiel, Übungen am Niedrigseilparcours, den XXL-Activity sowie das Lagerfeuer und vor allem auf den Escape-Room freuen. Eingeschlossen in einem Raum, müssen verschiedene Aufgaben gemeinsam gelöst und Codes gefunden werden, um wieder hinauszukommen.Der Kindertag am 11. August bei der evangelischen Kirchengemeinde Haßfurt zählt zu den Ferienangeboten des Jugendreferats. "Josef in Ägypten - zu Gast beim Pharao", so lautet das Motto des Kindertages. Es soll ein Tag mit vielen Spielen, verschiedenen Workshops , einer Expedition mit einem Geländespiel (Geocaching per GPS-Gerät), einem Escape-Room und zum Abschluss mit einem Fest beim Pharao werden.Bei den Workshops werden bei der Playmobilaktion die Geschichte von Josef bei dem Pharao in Ägypten nachgestellt, eine Bildergeschichte, Sandbilder gestaltet, mit Hieroglyphen der eigene Namen gestempelt und sich verkleidet. Es folgt eine Expedition, eine Art Geländespiel, bei dem GPS-Geräte mittels Geocaching zu einem Schatz führen. Um 19 Uhr lädt der Pharao zu einem Fest, zu dem auch die Eltern eingeladen sind, ein. Anmeldeflyer sind ab Juli in der Kirchengemeinde Haßfurt und dem Dekanatsjugendreferat erhältlich. Anmeldung ist erforderlich, wird weiter mitgeteilt.Am 16. August findet eine Tagesfahrt nach Nürnberg zum Erfahrungsfeld der Sinne statt. Auf der Wöhrder Wiese riecht es wieder nach selbstgebackenem Brot von der Backstation, es plätschert die Pegnitz, der Barfußpfad kneift die Füße, die Hängebrücke klappert beim Drüberrennen und der Gleichgewichtssinn kommt im "Verrückten Haus" buchstäblich aus dem Tritt. Alle Sinne werden auf dem Erfahrungsfeld der Sinne an rund 100 Erlebnisstationen gefordert und gefördert. Ganz nebenbei geht man dabei erstaunlichen Naturphänomenen auf den Grund.Interessant sind auch die Themenbereiche "Phänomen Farbe", "Wie das Auge sieht", der Klangraum oder der Actionparcours mit den vielen Erfahrungsfeldern im Gelände. Der Besuch des Dunkel-Cafés wird sicherlich der Höhepunkt des Tages sein. In absoluter Dunkelheit gilt es, sich "blind" durch verschiedene Räume tastend vorwärts ins Dunkel-Café zu begeben. Gar nicht so einfach, im Dunkeln etwas zu sich zu nehmen und blind zu bezahlen. Wer sich informieren und Bilder anschauen will, gebe im Internet den Suchbegriff Erfahrungsfeld der Sinne Nürnberg ein. Anmeldeflyer sind im Juli über das Dekanatsjugendreferat oder die Kirchengemeinden Altenstein und Hafenpreppach erhältlich.Afrika lautet das Thema eines Kindernachmittags in Hafenpreppach, zu dem die Kinder am Nachmittag ins Gemeindehaus, die alte Schule, eingeladen sind. Ein Team der Kirchengemeinden Altenstein und Hafenpreppach sowie des Dekanatsjugendreferats Rügheim plant ein buntes Spieleprogramm mit viel Action und Außenprogramm.Weitere Informationen und Anmeldungen gibt es über das Dekanatsjugendreferat in Rügheim, Telefon 09567/1643, oder per E-Mail an Ev.Jugend-Ruegheim@t-online.de. Die Anmeldeflyer liegen auch in den Kirchengemeinden aus.